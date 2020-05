Pełnia Kwiatowego Księżyca już w tym tygodniu. Sprawdź, kiedy oglądać i dlaczego warto

Najbliższa pełnia Księżyca wypada 7 maja 2020 roku, ale Superksiężyc będzie widoczny na niebie między 6 a 9 maja. To ostatnia szansa w tym roku, żeby zobaczyć jedną z trzech najbardziej spektakularnych pełni Księżyca w tym roku - poprzednie super-pełnie miały miejsce w marcu i kwietniu .

Supeksiężyc to potoczna i astronomiczna nazwa pełni Księżyca, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się najbliżej Ziemi. Wydaje się on wtedy większy i jaśniejszy nawet o 30 proc. względem "zwykłej" pełni. Zwykle pełnie Superksiężyca możemy zobaczyć jedynie raz w roku, jednak w tym roku niezwykłą pełnie można było obserwować już dwukrotnie, a w tym tygodniu będzie ostatnia szansa.

Pełnia Kwiatowego Księżyca

Majową pełnię zwyczajowo nazywa się również " Kwiatowym Księżycem ". Nazwa, podobnie jak inne przydomki pełni naszego naturalnego satelity, nawiązuje do wierzeń rdzennych Amerykanów. Indianie stosowali różne nazwy pełni Księżyca do liczenia upływu miesięcy, a nazwy są powiązane ze zjawiskami w przyrodzie.

Pełnia Kwiatowego Księżyca nawiązuje do rodzącej się przyrody i nowego życia. Maj to miesiąc kojarzony z rozkwitem roślin oraz wzrostem. Co ciekawe, zwyczajowe nazwy używane przez Indian są również przyjęte przez NASA.