Pełnia Księżyca w listopadzie. Towarzyszyć jej będzie niezwykłe zjawisko

Pełnia Bobrzego Księżyca

W "The Old Farmer’s Almanac" możemy przeczytać, że "jest to pora roku, kiedy bobry zaczynają szukać schronienia w swoich lęgach, mając wystarczające zapasy żywności na nadchodzącą długą zimę". To właśnie listopad był miesiącem, kiedy rdzenni Amerykanie łapali bobry, by pozyskać ich grube futra jeszcze przed zimą. Był to też czas najintensywniejszego handlu futrami.