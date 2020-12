PayEye. Płatność okiem możliwa w jednym z wrocławskich hoteli. Metoda zyskuje popularność

Teraz nowoczesne rozwiązanie postanowił wprowadzić również tamtejszy hotel AC by Marriott. Czterogwiazdkowy hotel mieści się w odrestaurowanej, zabytkowej kamienicy w samym centrum Wrocławia, nieopodal Narodowego Forum Muzyki.

Wdrożenie usługi we wrocławskim hotelu to kolejny dowód na technologiczny rozwój obiektu. Klienci od dłuższego czasu mają tam możliwość meldowania i wymeldowywania się online, a także otwierania drzwi za pomocą smartfona. Innowacyjne rozwiązania mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu gości hotelowych z obsługą, co może zwiększyć ich komfort oraz bezpieczeństwo w dobie pandemii koronawirusa.