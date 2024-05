Jak informuje Nocne Niebo, pierwszy przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zobaczymy o godzinie 21:07 . Niebo będzie jeszcze jasne, ale to nie powinno przeszkadzać w obserwacji ISS. W jakim kierunku należy spoglądać, by zobaczyć stację? Otóż należy wypatrywać jej na południowym zachodzie - ISS będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim.

Drugi przelot ISS nad Polską zobaczymy o godzinie 22:44. Wtedy stacja kosmiczna przeleci przez całe niebo z zachodu na wschód. To będzie najdłuższy przelot, bowiem potrwa aż 8 minut, co sprawia, że będzie to najlepsza okazja do zaobserwowania ISS 15 maja. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna stanie się najjaśniejszym punktem na niebie, nie licząc rzecz jasna Księżyca.