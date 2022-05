Papier zastąpi plastik? Naukowcy są tego bliscy

Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego opracowali metodę, dzięki której plastik będzie mógł zostać zastąpiony papierem. Może być to jeden z drobnych kroków w kierunku ograniczenia produkcji tworzyw sztucznych, których składowanie i recykling są uporczywe.

Z informacji opublikowanych w serwisie Bankier.pl wynika, że badacze z Japonii zdecydowali się na wykorzystanie nieszkodliwych składników do modyfikacji papierowych produktów. Ich pomysł polega na nałożeniu specjalnej powłoki, która czyni papier wodoodpornym i zapewniając korzystne z punktu widzenia konsumenta właściwości typowe dla plastiku, z pominięciem wad tworzyw sztucznych.

- Istnieją materiały, które mogą rozpadać się bezpiecznie, takie jak papier, ale z oczywistych powodów papier nie nadaje się do większości zastosowań typowych dla plastiku. Znaleźliśmy jednak sposób na to, aby nadać papierowi niektóre cechy plastiku, bez żadnych jego wad. Nasz wynalazek nazwaliśmy Choetsu. To niedroga biodegradowalna powłoka, która daje zwyczajnemu papierowi wodoodporność i wytrzymałość - tłumaczy prof. Zenji Hiroi, autor wynalazku opisanego w piśmie "Industrial & Engineering Chemistry Research".