Padają jak muchy. Kolejny sukces Ukraińców

Jesienią 2022 r. Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, mają zasięg do około 1 tys. km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Maszyny te są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju.

To kolejna udana obrona Ukraińców przed ostrzałem przy użyciu irańskich dronów Shahed wykorzystywanych przez wojska rosyjskie. Shahed-136 to amunicja krążąca, która jest wysoce skuteczna podczas ataku w tzw. roju. Zgromadzenie kilku lub kilkunastu maszyn w jednym miejscu sprawia, że obrona przeciwlotnicza ma utrudnione zadanie, aby wyeliminować pojedyncze jednostki.

Choć Shahedy są wykorzystywane już od dawna, nadal nie jest znana pełna specyfikacja maszyn. Szacuje się, że realny zasięg wynosi ok. 1 tys. km, choć nie brak doniesień, że model oznaczony jako 136 jest w stanie pokonać nawet 2,5 tys. km . Ponadto bezzałogowiec ma przenosić głowicę bojową o masie ok. 40 kg, a za jego napęd odpowiada jednostka Limbach L550E, która generuje moc na poziomie 50 KM.

Maksymalna prędkość Shahed-136 wynosi ok. 180 km/h, natomiast gabaryty drona to 3,5 m długości i 2,5 m rozpiętości skrzydeł. Wojska rosyjskie wykorzystują też do działań militarnych mniejsze warianty Shahedów oznaczone jako 131. Te z kolei mogą wynieść głowicę o masie do 15 kg na odległość ok. 900 km.