Oszustwo powróciło. Wygląda jak numer z Piły. Oddzwonisz, stracisz pieniądze

Po raz kolejny apelujemy, by dokładnie sprawdzać czyj to numer. Zagraniczni oszuści znowu wydzwaniają do Polaków. Łatwo się nabrać, bo na pierwszy rzut oka połączenie wygląda jakby ktoś dzwonił do nas z Piły.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Uwaga na zagraniczne numery (WP.PL)

O nowej akcji oszustów pisze CERT Orange na swoim twitterowym profilu. Eksperci ostrzegają przed numerem "+675 74011537". Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak połączenie z Piły - właśnie tak zaczyna się kierunkowy z tego regionu - tymczasem to numer z Papui Nowej Gwinei.

Kolejny atak nie dziwi, bo zagraniczni oszuści dzwonią do Polaków regularnie. Podobne oszustwo pojawiło się przed świętami, połączenia z egzotycznych państw zaobserwowano też w listopadzie. Chociaż naciągacze są regularni, to i tak łatwo wpaść w ich sidła - właśnie dlatego, że numer może przypominać połączenie z kraju.

Zobacz też: Do Polaków wydzwaniają zagraniczne numery. Sprawdź, jak nie paść ofiara oszustwa

Każdy, kto odpowie na połączenie, musi liczyć się z dużymi kosztami. Właśnie tak zarabiają oszuści. Polski użytkownik oddzwaniając na nieznany numer nabija sobie rachunek. Przestępcy imitują dźwięk rozłączenia. Jeśli ofiara uwierzy w to, że połączenie jest skończone i samemu nie wciśnie czerwonej słuchawki, pozwoli licznikowi bić.

Po pewnym czasie opłatę odbiera operator, a część przekazuje do operatora z takich państw jak Kuba, Wyspa Wniebowstąpienia czy innych egzotycznych krajów. Z kolei tamten operator zyski przekazuje osobie, która wydzierżawiła od niego numer, z którego generowane są wywołania do użytkowników z Polski.

Czyj to numer? Bardzo łatwo to sprawdzisz

Dlatego należy uważnie sprawdzać czyj to numer. Polskie składają się z dziewięciu cyfr, a z prefiksem - z 11. Więcej cyfr lub brak polskiego kierunkowego (+48) musi być ostrzeżeniem. Wiele nowych telefonów wyświetla państwo, z którego jest połączenie, ale nie każdy musi korzystać z takich rozwiązań.