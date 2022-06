Oszustwo "na InPost". Lepiej od razu zablokuj ten numer

Jak zauważają dobreprogramy wiadomość z numeru +48451549450 o wstrzymaniu paczki to oszustwo. Ostrzeżenie o fałszywym SMS-ie, w którym wykorzystano wizerunek firmy InPost, zostało nadesłane przez jednego z czytelników serwisu.

Treść wspomnianej fałszywej wiadomości brzmi następująco: InPost: "Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność". Pod treścią zamieszczony został również link, którego pod żadnym pozorem nie należy klikać. W innym przypadku odbiorca trafi na spreparowany serwis szybkich płatności , gdzie tylko teoretycznie będzie mógł uiścić rzekomą kwotę niedopłaty do paczki.

W rzeczywistości dane logowania do bankowości zostaną przekazywane oszustom. Wówczas to oni uzyskają dostęp do hasła i loginu, dzięki którym będą mogli zalogować się na prawdziwe konto ofiary i wyprowadzić z niego pieniądze.