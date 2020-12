Ostatni lot TS-11 Iskra. To jedna z najlepszych polskich konstrukcji wszechczasów

Wyjątkowa sesja Air-to-Air TS-11 #Iskra i M-346 #Bielik

TS-11 Iskra odchodziła w tym roku 60-lecie pierwszego oblotu. W roku 1963 rozpoczęto produkcję samolotu, a także wprowadzono go do służby. Ostatnie loty szkoleniowe odbyły się w zeszłym roku, a wówczas rolę TS-11 Iskra zaczęły przejmować samoloty turbośmigłowe PZL-130 Orlik TC-II. W przyszłości, rolę samolotów szkolno-treningowych mają przejąć zaawansowane Leonardo M-346 Bielik.

TS-11 Iskra – dama polskiego lotnictwa

Na początku bieżącego roku, Siły Powietrzne RP korzystały z 36 samolotów szkolno-treningowych PZL TS-11 Iskra bis A. Spośród 74 wyprodukowanych egzemplarzy właśnie tego modelu, 7 nadal pozostanie w służbie Sił Powietrznych RP. Nie będą to jednak samoloty treningowe, a maszyny wykorzystywane przez dobrze znany zespół Biało-Czerwone Iskry. Pozostałe samoloty zostaną zezłomowane lub trafią do muzeum.

PZL TS-11 Iskra to pierwsza polska konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem odrzutowym. Wielu pasjonatów lotnictwa uznaje ją do dziś za najlepszą polską konstrukcję w historii. Przez 24 lata produkcji powstały 424 egzemplarze samolotu, w przeróżnych konfiguracjach: A, B, C, D oraz DF. Powstało także kilka modeli prototypowych. Najnowocześniejszym z nich, wyposażonym w zmodernizowaną awionikę ICAO, jest TS-11 Iskra MR, służąca w zespole akrobacyjnym Biało-Czerwone Iskry.