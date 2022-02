ORP Kormoran gotowy do służby. Polski niszczyciel min zakończył testy

Polska marynarka wojenna to chyba najbardziej zaniedbana część polskiej armii. Warto przypomnieć, że w służbie pozostaje tylko jeden okręt bojowy ORP Orzeł, który niestety nie jest w najlepszym stanie. Nieco lepszą wiadomością jest to, że marynarka zamówiła 3 nowe niszczyciele, w ORP Kormoran (601), który właśnie zakończył ostatnie testy i jest gotowy do służby.