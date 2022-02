Drukarnia internetowa Viperprint obchodzi swoje dwudziestolecie!

Rynek druku przeniósł się do internetu na początku XXI wieku i zadomowił się w nim na dobre. Wówczas Viperprint postanowiło podjąć wyzwanie i spróbować dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziś na stronie wystarczy parę kliknięć, aby złożyć zamówienie, opłacić je i zacząć oczekiwać na kuriera z przesyłką, jednak na początku 2000 roku cały proces był nieco bardziej skomplikowany i utrudniony.

Zamówienia do jednej z pierwszych drukarni internetowych – Viperprint, wpływały za pomocą pobranego i wydrukowanego formularza, w którym krzyżykami zaznaczano, na jaki produkt składa się zamówienie i na jaki adres ma zostać ono wysłane. Tak wypełniony dokument wysyłało się faksem. Większość plików była dostarczana do Klientów za pomocą maila, ale zdarzały się przypadki, kiedy nośnikiem były płyty CD.

Od tamtej pory dzięki ciągłemu rozwojowi technologii i internetu, do drukarni internetowej spływa coraz więcej zamówień od zadowolonych Klientów z różnych zakątków Polski. Wystarczy, że złożysz zlecenie online za pomocą kilku kliknięć, bez wychodzenia z domu i dzwonienia do siedziby drukarni. Uprościliśmy cały proces, abyś szybko i łatwo złożył zamówienie na produkt, który może przyjść do Ciebie po 24 godzinach.

Oferta ulega ciągłemu rozbudowywaniu, a jakość druku jest stale na najwyższym poziomie, dzięki inwestowaniu w profesjonalne urządzenia do produkcji materiałów reklamowych. Najważniejszą maszyną jest HEIDELBERG Speedmaster XL 105, która służy do druku offsetowego i posiada specjalny system farb UV LED, zapewniający pełną intensywność barw i wytrzymałość druku. Dodatkowym atutem jest automatyczny system kontroli barwy, pozwalający na wysoką powtarzalność drukowanych arkuszy.

To nie jedyna maszyna, która sprawia, że Klienci Viperprint są zachwyceni wyraźnością i intensywnością druku. Odpowiedzialna za sukces jest także nowoczesna RYOBI 928 A+, która pozwala drukować na wielu, różnorodnych podłożach offsetowych. Ale to nie wszystko! Pierwsze skrzypce gra HP INDIGO 12000, która drukuje w technologii offsetu cyfrowego od 1 sztuki. Dlaczego jest to tak niesamowite? Ponieważ w technologiach offsetowych taka opcja nie jest niestety dostępna. Ta maszyna jest wyjątkowa jeszcze z jednego powodu – obsługuje druk na różnych podłożach tj. podłoża ozdobne, syntetyczne, kartony i kredy. To dzięki tym wszystkim maszynom Viperprint jest w stanie zaoferować szeroki wachlarz możliwości i nie przestaje zaskakiwać Klientów swoją wielką dbałością o nawet najmniejsze detale!