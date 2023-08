Ogromna eksplozja pod Moskwą. Dla Rosjan to bardzo duża strata

Jest to bardzo niecodzienny wypadek, ponieważ Zagorskie Zakłady Optyczno-Mechaniczne (ZOMZ) nie produkują materiałów wybuchowych, a mimo to nastąpiła potężna eksplozja.

Całkiem możliwe, że jeden z pocisków np. w wyniku upadku zdetonował się, powodując reakcję łańcuchową. W przypadku starych pocisków może dochodzić do zmiany struktury ładunków prochowych lub trotylu, która sprawia, że mogą one się zdetonować od wstrząsu.

Inną możliwością jest produkcja amunicji na terenie zakładów optycznych, co wydaje się pomysłem co najmniej kontrowersyjnym, ale z drugiej strony wojna pokazała, że po Rosjanach można się także tego spodziewać.

Strata możliwości produkcyjnych w ZOMZ oraz najpewniej i części kadry pracowniczej negatywnie odbije się na i tak niedostatecznym wyposażeniu rosyjskich żołnierzy. Zakłady ZOMZ produkują poza np. sprzętem laboratoryjnym dla sektora cywilnego także celowniki optyczne do broni strzeleckiej, lornetki, gogle noktowizyjne, dalmierze laserowe, a także optykę i optoelektronikę do sprzętu pancernego i lotniczego.

Jest to jeden z kilku takich zakładów w Rosji, co w najbliższym czasie negatywnie wpłynie na dostępność komponentów do czołgów, śmigłowców czy dronów. Przykładowo, bez noktowizji walka w nocy jest w zasadzie niemożliwa, a przypadku dalmierzy laserowych pomiar odległości do celu w przypadku np. czołgów jest bardzo utrudniony. Te dane są niezbędne dla działonowego do wyliczenia poprawek lub wprowadzenia danych do komputera balistycznego, aby oddać celny strzał.