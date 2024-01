Odnaleźli mityczną Atlantydę? Zatopiony obszar 100 metrów pod wodą

Nowe badanie uczonej wywraca założenie Australijczyków do góry nogami – czytamy. Szczegółowe mapy dna morskiego z zanurzonym szelfem kontynentalnym (uzyskane dzięki sonarom ze statków) wykazały, że między okresem 71000 a 59000 lat temu poziom mórz był o ok. 40 m niższy niż obecnie. Następnie, w okresie 29000-14000 lat temu, nastąpiło kolejne obniżenie poziomu mórz. Był to czas, kiedy spadające poziomy wód odsłoniły duży obszar zatopionego dziś obszaru tuż obok współczesnej Australii.

Mapowanie sonarowe ujawniło krajobraz, który stanowi dowód, że ludzie mogliby funkcjonować na wspomnianym szelfie . Nie brakowało też obecności krętych koryt rzek wyrzeźbionych w lądzie. Norman wyliczyła, że zatopiony dziś obszar mógł pomieścić od 50 tys. do pół miliona ludzi. – Trzeba pamiętać, że nie mówimy o rzeczywistej liczbie ludności, to tylko kwestia oszacowania nośności naszego obszaru. Zasadniczo mówimy, że mogło w nim żyć tyle osób – wyjaśnia Norman.

Ludność, która potencjalnie zamieszkiwała szelf kontynentalny tysiące lat temu, była zmuszona do migracji, gdy ostatnia epoka lodowcowa zaczęła dobiegać końca. Lodowce przyczyniły się do podnoszenia się morza, a w okresie oddalonym o teraźniejszości o ok. 14000 lat, poziom morza podnosił się w coraz szybszym tempie. – Wystarczyło 400 lat, by ponad 100 tys. km kwadratowych lądu znalazło się pod wodą – tłumaczy badaczka. Migracja postępowała z czasem, a w okresie 12000-9000 lat temu, kolejne 100 tys. km kwadratowych zostało pochłoniętych przez morze. Norman wyjaśnia, że przed uczonymi kolejne lata badań, które – jej zdaniem – mają zmotywować ludzi do zwrócenia uwagi na archeologiczne znaczenie zatopionego obszaru wokół Australii.