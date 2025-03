Odnaleziono wrak i ciała pilotów. Filipiński FA‑50 miał atakować maoistów

Samoloty FA-50PH należące do lotnictwa Filipin wykonują zadania bojowe, atakując pozycje maoistów z Nowej Armii Ludowej. Jedna z użytych do ataków maszyn nie powróciła z misji. Samoloty tego typu zamówiła również Polska, a pierwsze 12 egzemplarzy zostało już dostarczonych do naszego kraju.