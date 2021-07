Odkryto szczątki wielkiego nietoperza. Żył 100 tys. lat temu

Serwis ScienceAlert zwraca uwagę, że obecnie tylko trzy z ok. 1400 znanych gatunków nietoperzy to wampiry. Są to tzw. hematofagi – zwierzęta, które żywią się wyłącznie krwią innych stworzeń. Zaliczamy do nich: wspomnianego już wampira zwyczajnego (Desmodus rotundus), wampira włochatego (Diphylla ecaudata) i wampira białoskrzydłego (Diaemus youngi). Wszystkie trzy zamieszkują tereny Ameryki Południowej i Środkowej.