Odkryto nowy rodzaj gwiazdy. Badaniami kierowali polscy naukowcy

Poszukiwania niezwykłej gwiazdy trwały prawie 40 lat. Naukowcom pod przewodnictwem specjalistów z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie udało się w końcu zaobserwować gwiazdę, która pulsowała tylko z jeden strony.

HD74423 jest gwiazdą 1,7 razy masywniejszą od Słońca i znajduje się ok. 1500 lat świetlnych od Ziemi. Jest pierwszą odkrytą gwiazdą swojego rodzaju - pulsuje inaczej niż te, które do tej pory obserwowano.

To co zwróciło uwagę naukowców to fakt, że może być ona bardzo bogata w metale i uboga w pierwiastki ciężkie - to bardzo rzadki rodzaj gwiazd. Pierwsze teorie na ich temat pojawiły się już w latach 80. ubiegłego wieku, jednak do dzisiaj naukowcom udało się odkryć jedynie jedną taką gwiazdę.