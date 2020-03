Odkryta skamielina jest dowodem, że rok na Ziemi miał 372 dni

70 mln lat temu Ziemia obracała się szybciej niż dziś. Pełny obrót wokół własnej osi zajmował jej 23 i pół, a nie 24 godziny. Tym samym Ziemia obracał się 372 razy wokół własnej osi, zanim wykonała jedno okrążenie Słońca.

Badania opublikowane w piśmie naukowym Paleoceanography and Paleoclimatology pokazują, że żyjące 70 mln lat temu na Ziemi dinozaury miały do dyspozycji krótsze dni niż mamy je my, ludzie.