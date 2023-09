Odkryli nowe insekty. Oto kolorowe skoczogonki z Japonii

Naukowcy z Japonii ogłosili odkrycie czterech nowych gatunków żyjątek zwanych skoczogonkami. To nie owady, pajęczaki ani skorupiaki, lecz całkiem odrębny rodzaj bezkręgowców. To kolorowe, skoczne i pożyteczne chłopaki.

Skoczogonki to stawonogi, które kiedyś wrzucano do jednego worka z resztą owadów, jednak obecnie uznaje się je za osobną linię stworzeń zwaną collembola. Z owadami łączy je to, że posiadają sześć nóg, jednak w przeciwieństwie do nich żaden skoczogonek nie ma skrzydeł, a ich narządy gębowe znajdują się wewnątrz ciała (w przeciwieństwie do zewnętrznych narządów obserwowanych na przykład u mrówek).

Skoczogonki robią "hop"

Skąd nazwa skoczogonków? To dosyć proste. Wiele ich odmian w sytuacji zagrożenia używa swoich ogonów jak odskoczni, do wykonywania skoków na znaczne odległości. Te sympatyczne robaczki żyją w wilgotnej glebie i żywią się rozkładającą się materią, stanowiąc w wielu miejscach kluczowy element środowiska naturalnego. W ramach tego rodzaju istnieją też gatunki drapieżnych skoczogonków, które kontrolują populacje niektórych glebowych mikroorganizmów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na całym świecie zidentyfikowano tysiące gatunków tych pożytecznych żyjątek, które czasem zdarza się znajdować nawet w ogrodowych doniczkach, jednak do tej pory w całej Japonii odkryto jedynie trzy ich gatunki. Są to skoczogonki z rodzaju Paranura, których do tej pory poznaliśmy ponad 40 gatunków. Autorzy nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Zootaxa twierdzą, że Japonia wzbogaciła się o kolejne cztery (znane) gatunki tych stworzeń.

No i gdzie te robaczki?

Skoczogonki Paranura gustują w gnijącym drewnie i to właśnie tam badacze odkryli nowe gatunki. Żyły one w gnijących gałęziach opadłych na dno japońskich lasów liściastych. Wyjątkowe wrażenie na badaczach zrobił skoczogonek o niebieskim odcieniu, wyposażony w trzy pary oczu. Gatunek ten został nazwany Paranura tsushimaensis na cześć wyspy Tsushima, gdzie został on znaleziony.

Pozostałe trzy gatunki mają kolory w spektrum od białego do pomarańczowego i nazwywają się Paranura alpicola, Paranura conwallis i Paranura nakamurai. Ten ostatni został nazwany na cześć osoby, która zebrała okazy, czyli Kahito Nakamury.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski