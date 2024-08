Odkrycie zszokowało naukowców. "Bestia z epoki lodowcowej"

Maksym Czeprasow, badacz pracujący przy wykopalisku, wyjaśnia, że parametry morfologiczne wskazują, iż znaleziony nosorożec być dorosłym osobnikiem. Na oszacowanie dokładnego wieku biologicznego i płci trzeba jednak zaczekać – naukowcy przeprowadzą dokładniejsze badania, kiedy będą mieć dostęp do całego ciała. To natomiast zostanie wydobyte dopiero jesienią, a teraz zostało zakonserwowane, aby ochronić je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

"To niewątpliwie relikt z ostatniej epoki lodowcowej" – czytamy. Nosorożec włochaty zamieszkiwał północną Eurazję w okresie plejstocenu do okresu ok. 11,7 tys. lat temu, kiedy na skutek rosnących temperatur Ziemia zaczęła "rozmrażać się". Do wyginięcia nosorożców włochatych przyczyniły się zmiany klimatyczne, choć wedle niektórych uczonych znaczenie miały też polowania.