Odkrycie w Pompejach. Odnaleziono szczątki dwóch ofiar wybuchu Wezuwiusza

W Pompejach odnaleziono szczątki dwóch ofiar wybuchu Wezuwiusza. Archeolodzy informują, że należą one do 40-letniego mężczyzny i jego niewolnika. - To zdumiewające - komentuje włoski minister kultury Dario Franceschini.

Niezwykłe odkrycie w Pompejach (Pompeii Sites)