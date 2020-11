Japończycy stworzyli hybrydę człowieka i małpy. Zmodyfikowali jej mózg ludzkimi genami

Naukowcy z niemieckiego Instytutu Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki oraz z Central Institute for Experimental Animals w Japonii wprowadzili do płodu małpki marmozety ludzki gen ARHGAP11B powodując powiększenie kory nowej mózgu. Naukowcy opisali swoje odkrycia w czasopiśmie naukowym Science. Kora to ostatni element mózgu człowieka, który ewoluował, stąd z angielskiego zwie się ją "neocortex", gdzie "neo" oznacza "nowy".