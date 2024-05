Odkrycie w Pienińskim Parku Narodowym. Wyjątkowe drzewo

"Wiosną tego roku zespół w składzie dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK (Wydział Leśny w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej/ Department of Forest Biodiversity), mgr inż. Marcin Broźny (Pieniński Park Narodowy), mgr Łukasz Wilk (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) oraz Przemysław Wilk dokonali niezwykłego odkrycia. Na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego odnaleźli i pomierzyli najwyższą w Polsce jodłę (Abies alba MILL), która jest jednocześnie najwyższym drzewem spośród rodzimych gatunków" - napisano na facebookowym profilu Pienińskiego Parku Narodowego.

Rodzime gatunki roślin występują na danym terenie w sposób naturalny. Narodziły się na nim lub przywędrowały spontanicznie (bez ingerencji człowieka) w dalekiej przeszłości i zadomowiły się na trwałe. Do tej pory mianem najwyższego rodzimego drzewa w Polsce mogła pochwalić się jodła rosnąca w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim. Mierzy 51,4 m.

Takie miano od 2021 r. dzierży daglezja zielona rosnąca na terenie Nadleśnictwa Bardo w województwie dolnośląskim. Szacuje się, że ma już ok. 120 lat, a jej wysokość to aż 59,40 m. Jest to jednak drzewo uznawane za gatunek obcy zadomowiony w Polsce.