Od dziennikarzy oczekiwałbym rzetelności. Tymczasem Jarosław Kuźniar pisze bzdury o koronawirusie

"Od polityków i mediów oczekiwałbym opanowania, dojrzałości, braku manipulacji i sensacji" – napisał na Twitterze znany dziennikarz Onetu. Jego wypowiedź, w której znalazło się to zdanie, jest jednak dokładnym zaprzeczeniem wszystkich tych rzeczy. A ponadto jest także niesamowicie szkodliwa.

Mało tego – dziennikarz nie tylko wytyka mediom i rządowi brak dojrzałości, ale sam zdaje się przechwalać i w swoim mniemaniu dawać przykład opanowania. Twierdzi, że "pisał ten post przez 30 sekund z wirusami na klawiaturze, w biurze, gdzie ktoś kichnął", a "wczoraj kawę parzył mu barista, który był na nartach we Włoszech". No i w końcu "wszyscy żyjemy", prawda?

Wydaje się wręcz, że atak Kuźniara wymierzony w postępowanie obecnego rządu w sprawie pandemii, ma charakter wyłącznie polityczny. Co jest tym bardziej zatrważające, bo problem, z którym mamy obecnie do czynienia jest zupełnie apolityczną sprawą, którą przyszło rozwiązać naszemu społeczeństwu. Atak wirusa uwydatnia spiętrzone problemy, będące "zasługą" wszystkich rządów po kolei i dotyczące między innymi niedofinansowania służby zdrowia. Tak czy inaczej, koronawirus nie będzie nikogo pytał o poglądy.

Gdyby decydował Kuźniar, za kilka tygodni chorych mogłoby być wielokrotnie więcej

A przecież wystarczyło tylko popatrzeć na odmienne strategie działania Włochów i Chińczyków. Wystarczyło tylko otworzyć jakikolwiek artykuł na ten temat, zamieszczony w jakimkolwiek wiarygodnym portalu (tych chyba Kuźniarowi wskazywać nie trzeba, skoro jest dziennikarzem). I przeczytać tam, dlaczego "zamykanie szkoły po szkole, wyganianie dzieciaków z przedszkoli, wygaszanie imprez, blokady kin, muzeów, teatrów" to NIE jest "czyste szaleństwo". To najlepsza i jedyna decyzja, jaką mogły w tym momencie podjąć polskie władze, żeby zastopować rozprzestrzenianie się wirusa.

Z koronawirusem nie możemy obecnie zrobić nic więcej, niż zminimalizować ryzyko eskalacji zachorowań przez ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. I trzeba to zrobić szybko, bo każdy dzień zwłoki to coraz więcej potencjalnych zarażeń.

Badacze wiedzą już, że w dużej mierze infekcje rozprzestrzeniają ludzie niewykazujący żadnych objawów. Tylko że jeśli poczęstują oni wirusem kilkanaście osób, to w tym łańcuchu na pewno złapią go osoby w podeszłym wieku i o osłabionej odporności, dla których koronawirus jest absolutnie śmiertelnym zagrożeniem. Tym bardziej, że w Polsce może być znacznie więcej przypadków zarażeń, niż wskazuje na to obecny stan naszej wiedzy, bo po prostu nie wykonujemy tak dużo testów, jak to ma miejsce chociażby we Włoszech.