– Na lotnisku pozostają resztki sprzętu S-400 , co wskazuje na możliwe problemy z logistyką i zarządzaniem zasobami Rosjan – czytamy we wpisie ruchu Atesh na Telegramie.

Analityk wojskowy Oleksandr Kowalenko cytowany przez ukraińską agencję Unian zauważa, że Krym jeszcze na początku 2024 r. był "najgęstszą strefą obrony powietrznej po Moskwie". Wkrótce jednak uległo to zmianie, co jest zasługą prowadzonej przez Ukrainę operacji "usuwania rosyjskiej obrony powietrznej".

Przypomnijmy, że wspomniany system S-400 Triumf, który od ponad czterech tygodni nie został uprzątnięty przez Rosjan na lotnisku Dżankoj, to rosyjski system rakietowy typu ziemia-powietrze, który jest wersją rozwojową S-300PMU. Początkowo określano go jako S-300PMU3, jednak w trakcie rozwoju postanowiono zmienić jego nazwę na S-400 Triumf.

Rolą S-400 jest niszczenie wszelkich celów powietrznych. Pozwala przechwytywać samoloty, śmigłowce, ale też drony i pociski balistyczne. W zależności od tego, jaki pocisk zostanie użyty do ostrzału, zasięg wyrzutni może wynosić od 40 km (pociski 9M96 o wadze 350 kg) do nawet niespełna 400 km (pociski 40N6E, które ważą ok. 1,8 t). Najpopularniejszym pociskiem pozostaje jednak amunicja 48N6DM/48N6E3, która przy wadze ponad 1,8 t (na głowicę bojową przypada 180 kg) osiąga donośność na poziomie ok. 250 km.