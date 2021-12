Nowy rodzaj zagrożenia. Naukowcy ostrzegają - sami je stwarzamy

Naukowcy udokumentowali dane, na podstawie których są pewni, że działalność człowieka może wywoływać trzęsienia ziemi "znacznie szybciej" niż wcześniej sądzono. Niepokojące jest również to, że wymaga to przeprowadzania głębokich odwiertów. Poza wstrząsami, które odczuwają ludzie, naukowcy wskazują również na te mniej odczuwalne, które prowadzą m.in. do zanieczyszczenia wód głębinowych.