Mark Zuckerberg ma nowy pomysł. Mamy nosić to na twarzy

Rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality, AR) to technologia, która ma ogromny potencjał do zmiany sposobu, w jaki korzystamy ze smartfonów czy komputerów przenośnych. Niestety, póki co żadnej firmie nie udało się jeszcze prowadzić na rynek urządzenia AR, które byłoby przystępne cenowo, wygodne i oferowało dostatecznie duże możliwości.