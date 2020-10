Nowy okręt podwodny Japonii zwodowany. Będą na nim służyć kobiety

14 października okręt podwodny JS Taigei (SS 513) opuścił suchy ląd stoczni Mitsubishi Heavy Industries w Kobe. Ma wejść do służby w marcu 2022 roku, stając się 22. okrętem podwodnej floty Morskich Sił Samoobrony. Jest prototypowym, 3000-tonowym konwencjonalnym okrętem podwodnym

Czym różni się japoński Taigei od poprzednich okrętów?

Taigei jest o około 100 ton cięższy od okrętów typu Sōryū. To głównie ze względu na modernizacje wewnętrzne względem poprzednich generacji. Według komunikatu Morskich Sił Samoobrony Japonii, wśród zmian wymienia się nowe układy lokalizacji, systemy podtrzymywania życia oraz dostosowanie okrętów do służby kobiecej załogi. To ostatnie jest historycznym przełomem w Japonii.