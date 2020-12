Nowy Jork chce pozwać Facebooka

Facebook od lat zbiera dużo krytyki, jednak ostatnie działania w Stanach Zjednoczonych mogą przybliżyć portal do faktycznej sprawy sądowej na dużą skalę. Raport Federalnej Komisji Handlu wykazał, że Facebook aktywnie niszczył konkurencję, wykupując firmy z branży mediów społecznościowych, aby je przejąć lub zamknąć. Tak stało się np. z Instagramem i WhatsAppem.

Mark Zuckerberg był już kilkukrotnie przesłuchiwany przez członków amerykańskiego kongresu w sprawach związanych z Facebookiem. Na pytania o to, czy uważa, że portal jest monopolistą, odpowiadał, że przeciętny Amerykanin używa dziennie 7 różnych portali społecznościowych. Nie wspominał jednak, że co najmniej cztery z nich należą do niego (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger).