Nowe wozy dla polskiej armii. Chcemy mieć takich aż 400

Są to działania będące pokłosiem umowy, jaką Agencją Uzbrojenia i konsorcjum Rosomak S.A. podpisały w sierpniu 2023 r. Opiewa na ok. 1,2 mld zł brutto i dotyczy "niemal 400 lekkich pojazdów rozpoznawczych w układzie jezdnym 4x4".

LPR 4x4 to konstrukcje przygotowane na bazie koreańskiej rodziny pojazdów KLTV (Kia Light Tactical Vehicle). Rosomak S.A. zajmuje się ich "polonizacją", w ramach której wprowadzane są pewne modyfikacje pod kątem polskiej armii. Chodzi przede wszystkim o nowe, unowocześnione nadwozie.

W kontekście uzbrojenia na pierwszy plan wysuwa się z kolei obrotnica na dachu, która daje pewną swobodę co do arsenału. Jest przystosowana do montażu karabinu maszynowego kal. 7,62 mm lub kal. 12,6 mm bądź granatnik kal. 40 mm. Dodatkowe wyposażenie obejmuje natomiast m.in. system centralnego pompowania kół.