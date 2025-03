Nowe odkrycie. Wiemy czemu po zamknięciu oczu widzimy kolory

Kiedy zamykamy oczy lub przebywamy w ciemnym pomieszczeniu, często zauważamy różne wzory i kolory. Zjawisko to może być wywołane także przez delikatny nacisk na gałkę oczną, na przykład podczas pocierania oczu. Zjawisko to, znane jako fosfeny , jest wynikiem normalnego funkcjonowania naszych oczu. Jak wyjaśnia IFLScience, fosfeny to wrażenia świetlne, które pojawiają się bez obecności rzeczywistego światła.

Nie jest potrzebne zewnętrzne źródło światła, aby widzieć rozmaite wzory. Ferie barw, które widzimy pod powiekami, zawdzięczamy komórką, które znajdują się na tylnej części oka. To właśnie one naśladują pracę światła i przekazują sygnał do mózgu, który interpretuje go w ten sposób. Naukowcy twierdzą, że mózg nie potrafi odróżnić tych sygnałów od rzeczywistego światła.