Nowe gatunki latających dinozaurów odkryte na Saharze. Żywiły się rybami

Czemu Martill tak entuzjastycznie podchodzi do nowych odkryć? Jak dodaje "Tylko w tym roku odkryliśmy trzy nowe gatunki, a mamy dopiero w marzec." To naprawdę spora obfitość znalezisk zupełnie nowych gatunków konkretnego typu gadów w jednym miejscu w tak krótkim czasie.

Występujące na Saharze szczątki dają do zrozumienia naukowcom, że afrykańskie pterozaury były naprawdę podobne do tych, znalezionych na innych kontynentach. Nie była to zupełnie inaczej rozwijająca się grupa. Miały rozpiętość skrzydeł miej więcej od 2,7 do 3,6 metra, więc jak na latające stworzenia, osiągały naprawdę duże rozmiary.