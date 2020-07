Nowe badania Księżyca. Naukowcy mogli się mylić o 85 mln lat

- Wyniki naszego najnowszego modelowania sugerują, że młoda Ziemia została uderzona przez protoplanetę około 140 mln lat po powstaniu Układu Słonecznego (4,567 mld lat temu) - wyjaśniła geofizyk Maxime Maurice z niemieckiego centrum lotniczego. - To z kolei prowadzi do kalkulacji, że 25 mln lat później narodził się Księżyc.

Modele naukowców pokazują, że ten drugi proces trwał około 200 mln lat, a kolejne analizy doprowadziły naukowców do wniosku, że Księżyc nie może być starszy niż 4,4 mld lat. Dokładne analizy zostały przedstawione w Science Advances i pokazują niezwykłą szczegółowość nowych badań.

- Porównując skład skał księżycowych z przewidywanym składem oceanu magmy z naszego modelu, byliśmy w stanie prześledzić ewolucję oceanu z powrotem do jego punktu początkowego, czyli czasu, w którym powstał Księżyc - wyjaśniła geofizyk Sabrina Schwinger z niemieckiego centrum lotniczego.

Wiek Księżyca od lat pozostaje dla naukowców zagadką i do tej pory powstało wiele teorii, które mają pomóc w oszacowaniu faktycznej daty jego powstania. I chociaż “odmłodzenie” naszego satelity o 85 mln lat wydaje się z naszej perspektywy ogromnym niedoszacowaniem, to w skali kosmosu nie ma jest to aż tak długi okres.