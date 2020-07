Nowe odkrycie na Księżycu. Może zmienić wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy

Badanie opublikowane w Earth and Planetary Science Letters sugeruje, że w księżycowych kraterach znajduje się więcej metali takich jak żelazo czy tytan, niż początkowo przypuszczano. Może to również wskazywać na bogaty zapas tych i innych metali pod powierzchnią Księżyca.

Ilość metali, jaka znajduje się na Księżycu w porównaniu do Ziemi, jest jedną z kluczowych wskazówek, która pomaga naukowcom ustalić, jak powstał nasz satelita. Im bardziej dokładny pomiar, tym więcej mogą dowiedzieć się o historii Księżyca.

Najpopularniejsza teoria dotycząca powstania Księżyca, mówi o tym, że wydzielił się on z Ziemi w momencie, gdy w planetę uderzyło trzecie ciało niebieskie. Jednak zawartość tlenku żelaza na Księżycu jest większa, niż w ówczesnym czasie zawierała skorupa Ziemi. Nowe badania wskazują, że na naszym satelicie jest go jeszcze więcej.

- Naprawdę nasuwa się pytanie, co to oznacza dla naszych wcześniejszych hipotez formacyjnych - mówi Essam Heggy z University of Southern California.- Dzięki lepszemu zrozumieniu, ile metalu faktycznie jest pod powierzchnią Księżyca, lepiej możemy zrozumieć, jak powstawał i ewoluował oraz wykluczyć niewłaściwe hipotezy.