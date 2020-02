Nikola Badger to samochód elektryczny, który można też zasilić paliwem Słońca

Nikola Badger to elektryczne auto terenowe dla tych, którzy szukają czegoś bardziej stonowanego od Tesli Cybertrucka. Co ciekawe, auto zatankujemy nie tylko samym prądem, ale i wodorem. W trybie mieszanym samochód pozwala zajechać naprawdę daleko.

Nikola Badger jest pojazdem, który działa hybrydowo. Futurystycznie wyglądającego auta nie zatankujemy benzyną ani ropą - samochód zasilany jest prądem elektrycznym. Bak napełniamy wodorem , który używany jest do wygenerowania prądu napędzającego silnik[/url].

W takiej sytuacji zasięg szacowany jest na 600 mil ( prawie 1000 kilometrów ). Czy to dużo? Według danych producenta z takim zasięgiem dojedziemy z Warszawy aż do Hamburga.

Nikola Badger może być też napędzana samym prądem elektrycznym zgromadzonym we wbudowanym akumulatorze. W tym trybie auto może wykręcić 300 mil ( ponad 480 kilometrów ). W tym przypadku dojechalibyśmy do Kowna bez tankowania.

Kierowca elektrycznego Badgera nie powinien narzekać na brak mocy. Z oficjalnych danych można wyczytać, że silnik potrafi wyciągnąć [b]455 koni mechanicznych[/b] mocy ciągłej i 906 koni chwilowej. Pozwala to rozpędzić się do 100 km/h w ok. 2,9 sekundy.