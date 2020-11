Niezwykłe znalezisko sprzed 2000 lat. Przedstawia wizerunek greckiego boga

Zdaniem Eli Shukron, archeologa z Israel Antiquities Authority i przewodnika turystycznego w parku archeologicznym City of David, przedmiot mógł należeć do Żyda, który żył w pierwszym wieku naszej ery i był monoteistą, ale podziwiał cechy związane z Apollem.

Unikalna pieczęć przedstawiająca greckiego boga

- Nie sądzę, żeby on [właściciel klejnotu] wierzył w boga Apolla - powiedział Shukron. Dodał: - ale wierzył w cnoty, które oferował bóg Apollo: światło, czystość, zdrowie, sukces, które są bardzo, bardzo pozytywnymi atrybutami - bardzo konwencjonalnymi. Każdy chce je mieć.

Rzeźbiony klejnot znaleziono w trakcie przesiewania ziemi, która dawniej znajdowała się u stóp Ściany Płaczu. Owalne znalezisko ma zaledwie 13 milimetrów długości, 11 milimetrów szerokości i 3 milimetry grubości. To dopiero trzecia odkryta pieczęć tego typu, znana również jako intaglio. Została wykonana z jaspisu, uznawanego w starożytności za kamień szlachetny.

Według archeologów z City of David ten konkretny rzeźbiony klejnot został prawdopodobnie osadzony w pierścieniu i był używany jako pieczątka. Służył do podpisywania dokumentów, listów itp. Widać na nim profil Apollo, jego długie, opadające na ramiona włosy, duży nos, wydatne usta i spory podbródek.

Podziwiane cechy boga Apollo

- Kiedy znaleźliśmy klejnot, zadaliśmy sobie pytanie - co robi Apollo w Jerozolimie? I dlaczego Żyd miałby nosić pierścionek z portretem obcego boga? – powiedział Shukron.

Eksperci uznali, że pierścień nie miał związku z wyznawaną religią. Miał być wyrazem wpływu i siły, jaką reprezentuje Apollo. W okresie od 516 r. p.n.e. do 70 r. n.e. bóg Słońca Apollo był jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych bóstw we wschodnich regionach Morza Śródziemnego, jak przekonuje Shua Amorai-Stark, ekspert od grawerowanych klejnotów i emerytowany profesor na Wydziale Sztuki i Estetyki w Kaye Academic College of Education w Beer-Szebie w Izraelu.