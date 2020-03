Niezwykle rzadka biała żyrafa i jej młode zabite przez kłusowników

W północno-wschodniej Kenii najprawdopodobniej doszło do kolejnego okrutnego ataku kłusowników. Strażnicy jednego z parków natrafili na zwłoki białej żyrafy oraz jej młodego. Jest to ogromna strata dla świata przyrody, bo na świecie został tylko jeden przedstawiciel tych nietypowych zwierząt.



Ogromna strata dla świata przyrody

Białe żyrafy to niezwykle rzadkie okazy. Za ich nietypowy wygląd odpowiada leucyzm, czyli brak pigmentacji skóry. Do tej pory uważano, że na świecie żyje trzech przedstawicieli gatunku. Samiec, samica oraz młode, które przyszło na świat w sierpniu zeszłego roku. Po raz ostatni żyrafy widziano trzy miesiące temu.

- To bardzo smutny dzień dla społeczności Ijary i Kenii jako całości. Jesteśmy jedyną społecznością na świecie, która jest opiekunem białej żyrafy. Ich zabijanie jest ciosem dla ogromnych kroków podjętych przez społeczność w celu ochrony rzadkich i unikalnych gatunków oraz budzącym wezwanie do dalszego wspierania wysiłków na rzecz ochrony – przekazał Mohammed Ahmednoor, kierownik Ishaqbini Hirola Conservancy.

Konflikt pomiędzy rolnikami i żyrafami

Organizacje zajmujące się ochroną przyrody w regionie przypomniały o trwającym konflikcie pomiędzy ludźmi i żyrafami. Wiele społeczności zrezygnowało z pasterskiego trybu życia na rzecz rolnictwa . Uprawiane tereny nawadniają wodą pochodzącą z pobliskich rzek. W większości są to miejsca wodopoju dla żyraf.

Zwierzęta, które chcą się przedostać do rzeki, zmuszone są do przechodzenia przez gospodarstwa, co często kończy się niszczeniem upraw. Według przedstawicieli organizacji rolnicy już wcześniej wykorzystywali sidła, liczne pułapki i inne środki, aby odstraszyć żyrafy, które niszczyły plantacje mango.