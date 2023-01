Niezwykłe odkrycie na Mount Everest. To bardzo rzadki gatunek kota

Odkrycie kota Pallasa (Otocolobus manul) we wschodnim Nepalu to zasługa wysiłków podjętych przez członków ekspedycji National Geographic i Rolex Perpetual Planet Everest Expedition 2019, która trwała od 7 kwietnia do 2 maja 2019 r. Naukowcy pobrali próbki środowiskowe w dwóch lokalizacjach. Były one oddalone o siebie o 6 km. Pierwsze miejsce znajdowało się na wysokości 5110 m, a drugie na wysokości 5190 m nad poziomem morza wzdłuż Parku Narodowego Sagarmatha.