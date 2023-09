Niezrozumiałe kroki Berlina. Ekspert krytycznie o zwlekaniu z pomocą Ukrainie

Pociski Taurus opracowane przez Niemcy we współpracy ze Szwecją cechują się nie tylko dalekim zasięgiem, ale też znaczącą siłą mogącą eliminować nawet duże cele. Stosowana jest tutaj głowica bojowa MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator HIghly Sophisticated and Target Optimised), która waży ok. 500 kg. Może zostać zdetonowana jak klasyczna głowica odłamkowo-burząca lub z opóźnieniem. Cały pocisk ma natomiast masę ok. 1400 kg i długość ponad 5 m.