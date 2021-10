Niewidoma kobieta odzyskała wzrok. Pozwolił na to implant umieszczony w mózgu

System ten wykorzystuje "sztuczną siatkówkę" przymocowaną do pary okularów, która wykrywa światło przed użytkownikiem. Jest ono następnie przetwarzane na sygnały elektryczne i wysyłane do serii mikroelektrod wszczepionych w mózg użytkownika, co pozwala mu "widzieć" światło odbierane przez okulary.