Nietypowa sytuacja w Meksyku. Archeolodzy zakopią odkryty zabytek

Zabytek miał zostać udostępniony dla zwiedzających, ale wiadomo już, że póki co tak się nie stanie. Archeolodzy z INAH ogłosili właśnie, że z powodu braku funduszy tunel zostanie zasypany do odwołania, aby uchronić go przed uszkodzeniami, grabieżami i aktami wandalizmu. Badacze tłumaczą, że w związku z pandemią koronawirusa instytucja przeniosła środki finansowe na opiekę zdrowotną i dlatego projekt archeologiczny musi zostać przełożony.