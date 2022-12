Niemcy wysyłają pomoc Ukrainie. To specjalistyczne pojazdy HX

Berlin nadal nie podjął decyzji o wysłaniu do Ukrainy czołgów Leopard , ale zamierza pomóc walczącym w inny sposób. Koncern Rheinmetall , producent pojazdów przekazał, że zgodnie z decyzją niemieckiego rządu, zostanie wysłanych do Ukrainy 26 specjalistycznych pojazdów HX 8x8.

Te gigantyczne, ważące niemal 30 ton ciężarówki są najczęściej wykorzystywanymi pojazdami wsparcia w operacjach bojowych. Przede wszystkim dlatego, że oferują szereg różnych zastosowań. Te pojazdy zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wytrzymałości, mobilności, łatwej obsłudze i modularnej konstrukcji, tak by zapewnić wszechstronność zarówno na froncie, jak i poza nim. Producent przekazał, że obecnie na świecie wykorzystuje się ponad 15 tys. tych wozów.

Model HX 8x8 został zaprojektowany z myślą o wsparciu poza polem bitwy, przede wszystkim do walki z klęskami żywiołowymi. Jego cechą charakterystyczną jest ponad 14-metrowe ramię, które może obracać się nawet o 360 stopni. Zakończone jest specjalnym hakiem, do którego montowane są różnego rodzaju narzędzia. Ramię może też unieść ładunek o masie do 7,5 tony.