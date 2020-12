Niemcy i Katar zawarły umowę. Zestawy przeciwlotnicze Gepard pojadą na Bliski Wschód

Niemcy podjęły decyzję o sprzedaży piętnastu zestawów Gepard do Kataru. Zostaną one wykorzystane m.in. do obrony przeciwlotniczej mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 roku. Na mocy umowy, niemiecki koncern KMW otrzyma ponad 31 milionów euro.

Niemcy dostarczą do Kataru 15 zestawów przeciwlotniczych Gepard (Flickr)