Niemcy chcieli dozbrajać Rosję. Ujawniono kompromitujące informacje

Reportaż n-tv ujawnia także kompromitujące informacje o firmie MS Motorservice - spółce należącej do koncernu Rheinmetall, która do czerwca 2022 roku (a więc po rozpoczęciu wojny na Ukrainie) sprzedawała Rosji silniki. Działanie spotkało się z ogromną falą krytyki.

Szef firmy zbrojeniowej tłumaczy, że początkowo nawet nie wiedział o takich transakcjach. Podobno były to małe kontrakty na części z cywilnego sektora: tłoki, filtry powietrza i podobne rzeczy. Po ujawnieniu informacji, sprzedaż miała zostać zatrzymana.

Obecnie koncern Rheinmetall wspiera Ukrainę swoim sprzętem wojskowym. Jakiś czas przygotował on duńskie i holenderskie czołgi Leopard 2A4 , które walczą na froncie.

Czołgi Leopard 2A4 były produkowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku – obecnie to już nieco stary sprzęt, ale niegdyś był on określany mianem szczytu techniki okresu ziemnej wojny. Największe zmiany względem poprzednich wersji dotyczyły podniesienia stopnia ochrony maszyny, co przełożyło się na większą przeżywalność załogi.