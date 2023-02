Niektóre dinozaury mogły być równie inteligentne, co współczesne małpy

Według neuroanatom Suzany Herculano-Houzel z Vanderbilt University w USA, niektóre dinozaury , jak chociażby tyranozaur, mogły być równie inteligentne, co współczesne małpy. Badania sugerują, że drapieżniki te miały liczbę komórek nerwowych porównywalną z naczelnymi . Nie wszyscy paleontolodzy są jednak przekonani. Według niektórych te śmiałe twierdzenia są zbyt daleko idące i opierają się jedynie na interpretacjach niekompletnych danych.

Opis i rezultaty analiz zostały opublikowane w "Journal of Comparative Neurology" ( DOI: 10.1002/cne.25453 ).

Herculano-Houzel, jedyna autorka pracy, wykorzystała dane dotyczące współczesnych ptaków i gadów, by wywnioskować, jak zmienia się liczba neuronów wraz ze wzrostem masy mózgu. A wiadomo, że ptaki wywodzą się od pewnej linii dinozaurów – teropodów. Uzyskane wyniki posłużyły jej do przewidzenia, jak wiele komórek nerwowych mogły mieć zaliczane do teropodów tyranozaury w bardziej rozwiniętej części mózgu, znanej również jako kora mózgowa. U zwierząt struktura ta odpowiada między innymi za kwestie poznawcze.