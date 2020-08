Niebezpieczne kremy z filtrem. Szkodliwe substancje pozostają w organizmie na długo

Testy wykazały, że stosowanie kremów z filtrem doprowadziło do niebezpiecznie wysokiego stężenia tych substancji (od 3,3 ng/ml do 258,1 ng/ml) w osoczu. Wynik różnił się w zależności od substancji chemicznej i tego, czy zastosowano krem, balsam czy spray z filtrem.

W badaniu wzięło udział 48 zdrowych uczestników, którzy losowo mieli korzystać z jednego z czterech kosmetyków z filtrem wytypowanych do testów. Uczestnicy stosowali kremy lub spraye w pierwszym dniu oraz czterokrotnie między 2 a 4 dniem badania, pokrywając 75 proc. swoich ciał filtrem.

Agencja zobowiązała się do wydania propozycji zmiany składu produktów przeciwsłonecznych do 27 września 2021 roku. Jednak, jak zauważa rzeczniczka Personal Care Products Council, zanim wejdą one w życie, może minąć dodatkowy rok.