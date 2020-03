Niebezpieczna pogoda. IMGW ostrzega przed złym samopoczuciem i zagrożeniem dla zdrowia

IMGW wydało komunikat, w którym ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Należy spodziewać się nie tylko silnych wiatrów, które utrudnią codzienne funkcjonowanie, ale również bardzo niekorzystnych warunków biometeorologicznych.

W najbliższych dniach nie ma co liczyć na dobrą pogodę. Temperatury dzisiaj mogą dojść nawet do 9 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach weekendu będzie wahać się między 0 a 8 stopni Celsjusza. Jednak to koniec dobrych wiadomości, ponieważ IMGW ostrzega, że dziś i przez weekend będziemy odczuwać "niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka".