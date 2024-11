Nie używali jej od dawna. Odkrycie w Kijowie

Saperzy w Kijowie zneutralizowali rozbitą rosyjską rakietę Ch-55, używaną podczas ataku 28 listopada 2024 r. To odkrycie wskazuje na powrót Rosji do stosowania tych rakiet w celu przeciążenia ukraińskiej obrony powietrznej. Defense Express wyjaśnia, że czasowe wycofanie rakiet Ch-55 z użycia było spowodowane tym, iż silniki z tych pocisków są wykorzystywane w produkcji innych rakiet - Ch-101 , których Federacja Rosyjska używa regularnie.

Nie jest jasne, jaka głowica była zamontowana na tej rakiecie. Zwykle Rosjanie używali imitatorów dużych głowic bojowych. Wiadomo jednak, że armia agresora miała wykorzystać Ch-55 w roli przynęty. Rakietę wystrzelono razem z rojem dronów (których było 95 egzemplarzy). To praktyka, która ma na celu zmylenie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i "przebicie" przez nią większej liczby bezzałogowców.

Ch-55 to rosyjska rakieta manewrująca wystrzeliwana powietrze-ziemia, której projekt powstał w latach 70. XX wieku. Oficjalnie wprowadzono ją do rosyjskiego arsenału wojskowego w 1984 r., po dokonaniu szeregu testów, trwających sześć lat. Ze względu na swoje właściwości, pociski te są uzbrojeniem bombowców, takich jak Tu-95MS oraz Tu-160. W przypadku pierwszego modelu, Tu-95MS, możliwe jest umieszczenie sześciu takich rakiet, natomiast bombowiec Tu-160, będący większym od poprzedniego, może przewozić aż do dwunastu jednostek Ch-55.