Nie tylko zmutowany koronawirus. Niepokojące eksperymenty naukowe

Chińskie badania i komentarze do nich obiegły świat przede wszystkim za sprawą efektownej (a zarazem błędnej) informacji o stworzeniu szczepu wirusa charakteryzującego się 100-procentową śmiertelnością. Nie jest to jedyny przypadek, gdy pod szyldem postępu i nauki badacze prowadzą działania niebezpieczne albo – co najmniej – osobliwe. Co wiemy na ich temat?