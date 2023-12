Nie tylko woda. Być może azot też przybył na Ziemię w meteorach

Badania na próbkach asteroidy Ryugu były możliwe dzięki zebraniu ich przez sondę kosmiczną Hayabusa2, należącą do Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych (JAXA), która zbadała tę niewielką skałę i w 2020 roku sprowadziła materię z jej powierzchni na Ziemię. Ryugu, która krąży wokół Słońca po większej niż Ziemia i bardziej nachylonej orbicie, przeszła proces intensywnego kosmicznego wietrzenia spowodowanego omiataniem ją przez wiatr słoneczny i bombardowanie powierzchni przez mikrometeoryty. Według hipotez wynikających z badań to waśnie te mikrometeoryty są powodem występowania w materiale z Ryugu drobnych cząsteczek azotku żelaza.

Według naukowców związki azotu trafiły na sąsiadującą z Ziemią Ryugu z lodowych ciał niebieskich krążących na zewnętrznych rubieżach naszego Układu Słonecznego. Zderzenia mikrometeorytów z powierzchnią asteroidy składającej się głównie z żelaza i węgla wywołują reakcje chemiczne w magnetycie, co prowadzi do powstania azotku żelaza - konkluduje Toru Matsumoto, główny autor badania z Uniwersytetu w Kioto.

Kiedy magnetyt (minerał będący tlenkiem żelaza) jest wystawiony na działanie kosmicznej próżni, traci ze swojej powierzchni atomy tlenu, na wskutek "zdmuchiwania" ich przez wiatr słoneczny. Kolizje z mikrometeorytami dodatkowo rozgrzewają powierzchnię materiału, co prowadzi do powstania metalicznego żelaza, które bardzo łatwo reaguje z amoniakiem, co tworzy dobre warunki do powstania azotku żelaza.