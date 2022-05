Nie tylko Pegasus. Te urządzenia nadal podsłuchują Polaków

Najprościej mówiąc, "Jaskółka" to urządzenie przechwytujące sygnał z telefonów komórkowych, tzw. IMSI Catcher (gdzie IMSI to numer identyfikujący karty SIM). Według informacji "Gazety Wyborczej", upublicznionych w ub. roku, z "ELKI" chętnie korzystają polskie służby. Jest to system, który pozwala podsłuchiwać rozmowy bez wiedzy operatora komórkowego i zgody sądu. Nie wyczerpuje to zakresu możliwości narzędzia, gdyż pozwala ono również zidentyfikować telefon, złamać szyfrowanie i wyszukać aparat.